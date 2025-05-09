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Karşıyaka’da Döner Bıçağı Saldırısı Yaşandı

GİRGİN TARTIŞMA VE SALDIRI ANI

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşanan bir trafikte tartışma, gerginliğin arttığı bir duruma yol açtı. Olayda, aracından inen bir kişi, gerginlik yaşadığı şahısa döner bıçağını çekti. Söz konusu saldırı anı, yoldan geçen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Karşıyaka Girne Caddesi’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Edinilen verilere göre, 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde giden bir motosiklet sürücüsüyle tartışmaya başladı. Bu sırada otomobil sürücüsü, aracında kılıfla korunmuş olan döner bıçağını çıkararak tartıştığı kişilerin yanına doğru yöneldi. Ardından motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasıyla tartışma sona erdi.

KAMERADAKİ GÖRÜNTÜLER

Olayın görüntüleri, bir otomobilin güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki spor otomobil sürücüsü tartışma sonrasında, otomobilindeki kılıfta duran döner bıçağını çıkararak motosiklet sürücüsüne doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

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