Karşıyaka’da Kongre Tarihleri Değişiyor

KONGRENİN ERTELENMESİ VE KULİSLERDE HAREKETLİLİK

Karşıyaka Spor Kulübü’nün 29 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan kongresi, aday bulunamaması nedeniyle önce 19 Haziran’a, ardından 26 Haziran’a ertelendi. Bu durum, kulislerde hareketliliği artırdı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, yeşil-kırmızılı camiada başkanlık yarışı için ilk adımlar atılmaya başladı.

MEHMET KARAL’DAN ANKARA ÇIKARMASI

Başkan adayı Mehmet Karal, eski başkan Cenk Karace ve eski ikinci başkan Mustafa Karabağlı ile birlikte, Ankara’ya özel uçakla giderek önemli temaslarda bulundu. Karal, burada kulüp için sponsor görüşmeleri yaptı ve görüşmelerinde eski AK Parti İzmir İl Başkanı ve eski milletvekili Kerem Ali Sürekli de yer aldı. Adaylık konusunu henüz açıklamayan Karal’ın amacının, öncelikle önemli sponsor destekleri sağlamak olduğu bildiriliyor.

Karşıyaka yönetiminin, geçen sezon Bursaspor’un uyguladığı model gibi, farklı kesimlerden sponsorluk desteği alarak sezonu açmayı hedeflediği öğrenildi. Eski yöneticilerden Mehmet Karal, 24 Aralık’taki kongre öncesi liste sıkıntısı nedeniyle aday olamamıştı. Görev almak için yaptığı bu girişimlerle kulübün finansal desteklerini artırmayı planlıyor.