Karşıyaka’da Reşat Yazıcıoğulları Göreve Başladı

YENİ BAŞANRENÖR SÜRECİ

Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka, başantrenörlük pozisyonuna Reşat Yazıcıoğulları’nı atadı. Hafta içerisinde Onur Çarıkçı ile yollarını ayıran yeşil-kırmızı yönetim, takımı yeniden Yazıcıoğulları’na emanet ediyor.

TECRÜBELİ İSİM EVİNE DÖNDÜ

Karşıyaka’da 2020-2024 yılları arasında 4 sezon görev yapan ve takımı daha önce Play-Off aşamasına taşımayı başaran 66 yaşındaki teknik direktör ile ilgili paylaşımda, “Evine Hoş geldin Reşat Yazıcıoğulları” denildi. Kariyeri boyunca A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı da çalıştıran Yazıcıoğulları, en son 2’nci Lig temsilcisi Milan Atletik’i yönetiyordu.