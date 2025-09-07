Haberler

Karşıyaka’da Reşat Yazıcıoğulları Göreve Başladı

YENİ BAŞANRENÖR SÜRECİ

Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka, başantrenörlük pozisyonuna Reşat Yazıcıoğulları’nı atadı. Hafta içerisinde Onur Çarıkçı ile yollarını ayıran yeşil-kırmızı yönetim, takımı yeniden Yazıcıoğulları’na emanet ediyor.

TECRÜBELİ İSİM EVİNE DÖNDÜ

Karşıyaka’da 2020-2024 yılları arasında 4 sezon görev yapan ve takımı daha önce Play-Off aşamasına taşımayı başaran 66 yaşındaki teknik direktör ile ilgili paylaşımda, “Evine Hoş geldin Reşat Yazıcıoğulları” denildi. Kariyeri boyunca A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı da çalıştıran Yazıcıoğulları, en son 2’nci Lig temsilcisi Milan Atletik’i yönetiyordu.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

