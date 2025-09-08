Karşıyaka’da Silahlı Soygun Gerçekleşti

SOYGUN GERÇEKLEŞTİ

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerinde silahlı soygun gerçekleşti. Otomobil parçaları satan dükkana plakasız bir araçla gelen ve motosiklet kaskı takan 4 kişi, çanta içinde bulunan 1 milyon 200 bin TL ve bir dizüstü bilgisayarı alarak olay yerinden hızla kaçtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri soruşturmaya başladı. Bu süreçte, olaya karışan toplam 8 kişi belirlendi ve bu kişilere yardım ettikleri tespit edildi. Olay yolundaki aramalarda ise 3 tabanca, bir pompalı tüfek, bir miktar para ve 4 motosiklet kaskı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Soygunla ilişkilendirilen Y.A. (33), U.S. (35), F.T. (29) ve M.B. (41) gözaltına alındı. Ayrıca, bu kişilere yardım eden E.Y. (26), Ö.G. (33), K.Ö. (23) ve S.E. (30) de yakalandı. Emniyette yapılan işlemler sonrasında, E.Y., Ö.G., K.Ö. ve S.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, Y.A., U.S., F.T. ve M.B. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Soygun anına ait görüntüler, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, soyguncuların beyaz bir araçla iş yerine geldikleri, kafalarında kask ve ellerinde silahlarla bulundukları anlar kaydedildi.