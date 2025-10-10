Karşıyaka’da Üyelikten Atılma Süreci Başladı

113 yıllık geçmişe sahip Karşıyaka, daha önceki senelerde çok konuşulan şirketleşme konusuna ilk somut adımı attı. Kulüp yönetimi, aidat borcunu ödemeyen üyelerin üyelikten atılacağını bildirdi. Yeni yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na göre kulüplerin şirketleşmesi için üye sayısının dörtte üçünün kongreye katılarak geçerli bir onay vermesi gerekiyor. Ancak mevcut üye yapısı ile bu durumu gerçekleştirmek mümkün görünmüyor.

AİDAT BORÇLARI

Yönetim, aidatlarını yıllardır ödemeyen yaklaşık 5 bin üye olduğunu belirterek, 30 gün içinde aidat borçlarının ödenmesini istedi. 26 Ağustos’taki son kongrede alınan karara dayanarak, yönetim kurulu 15 Eylül tarihinde şartlar belirledi ve 6 yıllık aidat borcu olan üyelerin Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki kulüp binasındaki muhasebe birimine ödeme yapmaları talep edildi. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması durumunda, üyeliklerin kulüp tüzüğünde belirtilen hükümlere uygun olarak sona ereceği ifade edildi.

MALİ DİSİPLİN VE ÖDEME YÖNTEMİ

Kulüp yönetimi, mali disiplin sürecinin başlatıldığına dair açıklamada bulundu ve tüm ödemelerin yalnızca kredi kartıyla kabul edileceği bilgisi verildi. Üyelik aidatları, bağışlar, tesislerde alınan sporcu aidatları ve ürün satışları gibi tüm işlemlerin bu şekilde yürütüleceği belirtildi.

TARAFTARLARDAN ÇAĞRI

Karşıyaka taraftarları, mevcut üyeleri kaybetme yerine üyeliği güçlendirme amacında olduklarını savunarak, ödemeler için alternatif çözümler üretilmesi gerektiğini öne sürdü. Şehir ve ülke dışında yaşayan üyelerin salona giderek ödeme yapamayacağını dile getirdi. Ayrıca, kulüp muhasebesinin yalnızca mesai saatlerinde açık olması, çalışan taraftarlar için sorun teşkil ediyor. Taraftarlar, online ödeme sistemine geçilmesi için yönetime çağrıda bulundu. Toplu duyuru ile üyeliklerin sona erdirileceğinin ilan edilmesinin, yasal çerçevede bazı usul ihlallerine neden olabileceği ifade edildi. Bu durumun 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nda öngörülen eşit işlem ve erişilebilirlik ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.