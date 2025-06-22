Karşıyaka’dan Esenler Erokspor’a Geçti

UFUK SARICA’NIN YENİ TAKIMI ESENLER EROKSPOR

Basketbol Süper Ligi’nin köklü kulübü Karşıyaka’da mali sıkıntılar ve kadroda meydana gelen önemli dağılmalar nedeniyle yapılan ayrılıklar arasında yer alan Antrenör Ufuk Sarıca, uzun bir görüşme sürecinin ardından yeni takımı Esenler Erokspor ile resmi olarak anlaşma imzaladı. 53 yaşındaki Sarıca, Karşıyaka’da toplam 10 yıl görev yaparak, kulübe 2014’te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015’te ise lig şampiyonluğu kazandırmıştı. Yeni ekibiyle 1+1 yıllık bir sözleşme imzalayan Sarıca, kariyerine burada devam edecek.

YARDIMCI ANRENÖRLER KARŞIYAKA’DAN GELİYOR

Sarıca, transfer çalışmalarına da hemen başlayarak, ekibinde Karşıyaka’dan bazı yardımcıların yer alması beklentisi içerisinde. Tecrübeli antrenör, kariyerinde ayrıca, oyuncu olarak görev yaptığı yeşil-kırmızılılar ile 2012-2016 ve 2019-2025 yılları arasında antrenörlük yapmıştı. Bu da onun kulüple olan bağlantısını ve tecrübesini artırmış oldu. Yeni takımı için oldukça heyecanlı olduğu bildirilen Sarıca, hedeflerini doğrultusunda çalışmalarını hızlandıracak.