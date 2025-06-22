Haberler

Karşıyaka’dan Esenler Erokspor’a Geçti

UFUK SARICA’NIN YENİ TAKIMI ESENLER EROKSPOR

Basketbol Süper Ligi’nin köklü kulübü Karşıyaka’da mali sıkıntılar ve kadroda meydana gelen önemli dağılmalar nedeniyle yapılan ayrılıklar arasında yer alan Antrenör Ufuk Sarıca, uzun bir görüşme sürecinin ardından yeni takımı Esenler Erokspor ile resmi olarak anlaşma imzaladı. 53 yaşındaki Sarıca, Karşıyaka’da toplam 10 yıl görev yaparak, kulübe 2014’te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015’te ise lig şampiyonluğu kazandırmıştı. Yeni ekibiyle 1+1 yıllık bir sözleşme imzalayan Sarıca, kariyerine burada devam edecek.

YARDIMCI ANRENÖRLER KARŞIYAKA’DAN GELİYOR

Sarıca, transfer çalışmalarına da hemen başlayarak, ekibinde Karşıyaka’dan bazı yardımcıların yer alması beklentisi içerisinde. Tecrübeli antrenör, kariyerinde ayrıca, oyuncu olarak görev yaptığı yeşil-kırmızılılar ile 2012-2016 ve 2019-2025 yılları arasında antrenörlük yapmıştı. Bu da onun kulüple olan bağlantısını ve tecrübesini artırmış oldu. Yeni takımı için oldukça heyecanlı olduğu bildirilen Sarıca, hedeflerini doğrultusunda çalışmalarını hızlandıracak.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangın 2 Saatte Kontrol Edildi

Adapazarı'ndaki traktör bayisinde çıkan yangına 17 araç ve 55 personel ile müdahale edildi. Yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı; bayide önemli hasar meydana geldi. Sebebi araştırılıyor.
Haberler

Tmok Fair Play Komisyonu Muğla’da Buluşacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Muğla'da 'Fair Play Buluşmaları' etkinliğiyle spor ahlakını teşvik edecek sunum ve paneller düzenleyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.