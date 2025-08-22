Karşıyaka’dan Muhammet Ensar Akgün transferi

TRANSFER ANLAŞMASI RESMEN TAMAMLANDI

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, 1’inci Lig’deki Manisa Futbol Kulübü’nden 25 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Akgün ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Ensar, yeşil-kırmızılıların sezon öncesi gerçekleştirdiği 17’nci transfer oldu.

MÜHENDİSLİKTEN FUTBOLUNU KİŞİSELLEŞTİRMEYE

Karşıyaka’nın açıklamasında, “Kulübümüz, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Muhammet Ensar Akgün ile anlaşma sağlamıştır” denildi. Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan oyuncu, Erenler Spor Kulübü, Arifiye Kalaycıspor, Tekirdağspor, Somaspor ve son olarak Manisa FK formaları giydi. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de toplam 24 maçta forma giyen Ensar, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

HOŞGELDİN MUHAMMET ENSAR AKGÜN

Açıklama devamında, “Muhammet Ensar Akgün’e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadesi yer aldı. Yeni transferin takıma katılması, Karşıyaka’nın kadrosunu güçlendirme çalışmaları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.