Karşıyaka, Darüşşafaka Maçında Yükselmeyi Hedefliyor

BASKETBOLDA ZORLUKLAR VE YENİ BAŞLANGIÇ

Basketbol Süper Ligi’nde Bursaspor’u yenerek 11 maçlık bir kötü gidişata son veren Karşıyaka, 4 Nisan Cuma günü yapılacak Darüşşafaka maçından zaferle ayrılmayı ve orta sıralara tırmanmayı planlıyor. Sezona iddialı bir başlangıç yapan Karşıyaka, ilk 11 haftada istediği galibiyetleri elde etti. Ancak sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntılar takımın başıboş kalmasına yol açtı; bu süreçte 7 önemli oyuncusu ve Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ VE YENİ DÜZEN

Açılan transfer yasakları sonrasında yeşil-kırmızılı yönetim, borçlarından dolayı sıkıntılı günler geçiren takıma yeni oyuncular kazandırdı. Roberto Gallinat, Austin Hollins, Mike Smith ve Suleiman Braimoh, bu dönemde kadroya katılan isimlerden bazıları oldu. Ayrıca, ekibin başına Başantrenör Ahmet Çakı atandı. Bu takviyelerle, kararlı bir şekilde sahaya çıkan Karşıyaka, iç sahada oynanan Bursaspor maçında galip gelerek sekiz maç aradan sonra kazanma duygusunu tekrar yaşadı ve puan cetvelinde 11. sıraya yükselmeyi başardı.

4 Nisan Cuma günü 12. sırada bulunan doğrudan rakipleri Darüşşafaka ile karşılaşacak olan Karşıyaka, bu maçı kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı ve orta sıralara yerleşmeyi umuyor. Başantrenör Ahmet Çakı’nın antrenmanlarda oyuncularla birebir ilgilenmesinin yanı sıra, takımın galibiyet hedefi doğrultusunda motivasyon sağlaması dikkat çekiyor.