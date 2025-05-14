Karşıyaka Evinde Anadolu Efes’i Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Ergin KARATAŞ / İZMİR, SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi KARŞIYAKA: Ozan Yılmaz 10, Hollins 5, Smith 17, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 10, Hakan Sayılı 7, Maxhuni 18, Mehmet Efe Demirel 2, Braimoh 1, Yalın Yıldız 2. ANADOLU EFES: Nwora 31, Thompson 7, Dozier 12, Burak Can Yıldızlı 4, Oturu 8, Bryant 9, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 8, Erkan Yıldız 2, Willis 3.

PERİYOTLARIN SONUÇLARI

1. PERİYOT: 16-29

İLK YARI: 32-55

3. PERİYOT: 57-82

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde erteleme maçı kapsamında Anadolu Efes’e evinde mağlup oldu ve maç sonucunda 77-95’lik bir skor elde etti. Bu sonucun ardından Karşıyaka, sezonun son haftasına 11 galibiyette kalarak Play-In şansını kaybetti. Anadolu Efes ise 20 galibiyete ulaşarak tecrübeli oyununu sürdürdü.

SAKATLAR VE MAÇIN GİDİŞATI

Maçta Karşıyaka’da sakat oyuncular Gallianat ve Thomas Akyazılı, Anadolu Efes’te ise Larkin, Beaubois, Poirier ve Ercan Osmani forma giyemedi. Efes’te 31 sayıyla maçı tamamlayan Dayron Nwora, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. İki takım arasında ligin 27. haftasında oynanması gereken karşılaşma, Anadolu Efes’in Avrupa’daki Play-Off serisi nedeniyle ertelenmişti.

Maça etkili başlayan Anadolu Efes, pota altındaki üstünlüğü ile öne geçti. Karşıyaka, rakibinin oyuna şekil vermesine engel olmaya çalıştıkça, Smits, Nwora, Doğuş ve Bryant’ın kaydettikleri üçlüklerle farkı açtı. İlk çeyrek, 16-29’luk sonuçla kapandı. İkinci periyodun başında Anadolu Efes farkı 19 sayıya çıkardı. Karşıyaka ise Muhsin ve Smith’in sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı fakat rakip, pota altındaki etkili oyunuyla maçın kontrolünü elinde tutmayı başardı. Devre, 32-55 sonuçla sona erdi.

MAÇIN SON DAKİKALARI

Üçüncü periyotta Karşıyaka, maça ortak olma çabası gösterse de bu bölüm 57-82 sonuçlandı. Son çeyreğe geçildiğinde Anadolu Efes, ev sahibinin kendine yaklaşmasına izin vermedi ve maçı 77-95’lik galibiyetle tamamladı.