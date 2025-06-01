Karşıyaka, FIBA Borcu Nedeniyle Krizde

KARŞIYAKA’DA SIKINTILI GÜNLER

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde 51 yıl aralıksız süren mücadelesine bu sezon zorlu bir dönemle devam ediyor. Sponsorlarını ve oyuncularını kaybetmesinin ardından küme düşmekten kıl payı kurtulan takım, eski pivotu Vernon Carey’nin alacakları nedeniyle FIBA’nın dikkatini çekiyor. Eski basketbolcularının FIBA’lık olan alacakları yüzünden transfer yasaklarıyla boğuşan Karşıyaka, yeni sezon öncesinde Vernon Carey’e olan borcu ile karşılaşacak.

VERNON CAREY’İN ALACAK DOSYASI

Karşıyaka, 2023-2024 sezonunun başında 2 yıllık bir kontratla kadrosuna kattığı Vernon Carey’in ağır sakatlık yaşaması sonrasında tüm alacaklarını talep etmesiyle zor bir duruma girdi. 1 milyon 50 bin dolar tutarındaki alacak dosyası, FIBA’nın Basketbol Tahkim Mahkemesi’nde (BAD) karara bağlanma aşamasında. 24 yaşındaki Carey, NBA deneyimi ile takımda önemli bir yere sahipti ve geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının en değerli oyuncusu olarak dikkat çekti. Ancak Mart 2024’te geçirdiği çapraz bağ sakatlığı sonrasında, bu sezon hiç bir kulübe transfer olamadı.

GEÇMİŞTEKİ SIKINTILAR

Karşıyaka’nın geçmişte imzaladığı sözleşmeler nedeniyle yaşadığı sorunlar devam ediyor. Takım, sözleşme imzaladığı yabancı oyunculara, hiç oynatmadan bile ödemek zorunda kalmıştı. Carey’in durumu, Karşıyaka için önümüzdeki dönemlerde ek bir borç yükü anlamına geliyor. Bu durum, kulübün mali yapılandırmasını daha da zorlaştırıyor. Geçmişin deneyimleri, bu sezon için büyük bir endişe kaynağı oluşturmaya devam ediyor.