“Karşıyaka, Galatasaray’ı 13 Sayı Farkla Yendi!”

MAÇIN BAŞLANGICI VE İLK PERİYOT

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. hafta karşılaşmasında Karşıyaka, Galatasaray’ı 94-81’lik skorla mağlup etti. Maça hızlı başlayan Galatasaray, 5-0’lık bir seri yakaladı. Ancak Karşıyaka, bu duruma 12-0’lık bir seriyle yanıt vererek 5. dakikayı 12-5 önde geçmeyi başardı. Ev sahibi ekip, ilk periyodun ilerleyen dakikalarında farkı 13 sayıya kadar (23-10) artırdı ve periyodu 23-14’le kapattı.

İKİNCİ PERİYOTTAKİ GİRİŞİM

İkinci periyodun başlangıcında Karşıyaka, Webb, Muhsin ve Russell’ın sayılarıyla 7-0’lık bir seri yakaladı. 16. dakikada Kenan’ın 3 sayılık basketi, farkı 17 sayıya taşıdı: 37-20. Ancak Galatasaray, Buğrahan ve Livingston’la gerçekleştirdiği 8-0’lık seriyle geri dönüş yapmaya çalıştı ve Livingston’un 3 sayılık atışıyla farkı 7 sayıya kadar düşürdü: 41-34. İkinci periyodu Karşıyaka, soyunma odasına 46-37 önde giderek tamamladı.