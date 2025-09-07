Karşıyaka Genç Forvet Alıyor

YENİ TRANSFERİN GÜVENSİZLİĞİ

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 8 ay men cezası alan yeni golcüsü Ömer Faruk Sezgin’den yararlanamayacak olan Karşıyaka, hücum hattına genç bir takviye yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip, Altınordu’dan ayrılan 19 yaşındaki gurbetçi santrfor Selahattin Çankırlı’yı kadrosuna kattı.

Almanya’da Düsseldorf ve Mönchengladbach altyapısında yetişen Selahattin, geçen sezonun devre arasında Fortuna Düsseldorf’tan İzmir’in 2’nci Lig’deki temsilcisi Altınordu’ya transfer oldu. Genç forvet, Altınordu’da sadece 2 maçta toplam 24 dakika süre alarak büyük bir etki yaratamadı. Karşıyaka’nın bu transferle hücum gücünü artırması bekleniyor.