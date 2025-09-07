Haberler

Karşıyaka Genç Forvet Alıyor

YENİ TRANSFERİN GÜVENSİZLİĞİ

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 8 ay men cezası alan yeni golcüsü Ömer Faruk Sezgin’den yararlanamayacak olan Karşıyaka, hücum hattına genç bir takviye yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip, Altınordu’dan ayrılan 19 yaşındaki gurbetçi santrfor Selahattin Çankırlı’yı kadrosuna kattı.

Almanya’da Düsseldorf ve Mönchengladbach altyapısında yetişen Selahattin, geçen sezonun devre arasında Fortuna Düsseldorf’tan İzmir’in 2’nci Lig’deki temsilcisi Altınordu’ya transfer oldu. Genç forvet, Altınordu’da sadece 2 maçta toplam 24 dakika süre alarak büyük bir etki yaratamadı. Karşıyaka’nın bu transferle hücum gücünü artırması bekleniyor.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

