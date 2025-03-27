Karşıyaka, Genç Forvet Ercan Kulaç’la Anlaştı

FUTBOLDA YENİ BİR SÖZLEŞME

Karşıyaka, 2006 doğumlu forvet oyuncusu Ercan Kulaç ile 5 yıl sürecek bir sözleşme imzaladı. TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, altyapısından yetiştirdiği 18 yaşındaki genç yeteneğe önemli bir fırsat sundu. Bu gelişme, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bir duyuruyla paylaşıldı.

İMZA TÖRENİ DETAYLARI

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetişen ve A takım kadrosunda yer alan genç forvetimiz Ercan Kulaç ile 5 yıllık sözleşme imzaladık” denildi. Ayrıca, Ercan Kulaç’ın imza törenine Altyapı Yönetim Kurulu üyesi Hamit Erol ve Sportif Direktör Ahmet Aktepe’nin katıldığı belirtildi.