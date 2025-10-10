Karşıyaka İBB Spor’la Oynayacak Mücadele 16.00’da

Karşıyaka Voleybol 1’inci Ligi A Grubu’ndaki ikinci hafta maçında yarın ev sahibi olarak İBB Spor ile karşılaşacak. Geçen hafta Altınordu’yu 3-0 mağlup ederek zirvede yer alan Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak olan bu mücadelede galibiyet arayacak. Bilet fiyatları ise 150 TL olarak belirlendi.

İBB İLE KARŞILAŞMA

Karşıyaka’nın geçen sezon Play-Off Final Grubu’nda İBB’ye kaybederek Sultanlar Ligi’ne yükselme fırsatını kaçırdığı hatırlanıyor. Grubun diğer maçları arasında saat 14.00’te Altınordu, deplasmanda Havran Belediyespor ile karşılaşacak.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Bunun yanı sıra 14.00’te Denizli BŞB ile Fenerbahçe, 16.00’da Çanakkale Bld ile Bodrumspor, 17.00’de ise Yeşilyurt ile Manisa BŞB karşılaşmaları da oynanacak.