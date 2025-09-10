Karşıyaka İmza Yetkisini Alacak

İZMİR GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YAŞANAN SIKINTILAR

İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün 26 Haziran’daki olağanüstü kongrede yeni seçilen yönetim için bir üyenin adli sicil kaydı ve kongredeki bazı eksiklikler nedeniyle imza yetkisi verilmemesi üzerine Karşıyaka, 26 Ağustos’ta genel kurulunu yeniden yapmak zorunda kaldı. Bu durum, kulübün mazbata sıkıntısı yaşamasına yol açtı. 26 Ağustos’taki kongrede tüzüğe uygun olarak başkan ve 14 asil üye olmak üzere 15 kişilik ana yönetim kurulunu oluşturmasına rağmen Karşıyaka, imza yetkisi alamadı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün tüzüğüne dayandırdığı açıklama ile ana yönetim kurulunun başkan dahil 14 kişiden oluşması gerektiği bildirilmesi üzerine yeşil-kırmızılılar, tutanakları değiştirip bir üyeyi yedeğe almak durumunda kaldı. Aygün Cicibaş’ın başkanlığındaki yönetim, onayı yeniden sunacak ve Karşıyaka imza yetkisini alacak.

TRANSFERDE HIZLI ADIMLAR

Transfer dönemi sona yaklaşırken, 3’üncü Lig 4’üncü Grup’taki Karşıyaka, ileri uca takviye arayışlarını sürdürerek Fethiyespor’un genç golcüsü Furkan Ceylan’ı kadrosuna katıyor. PFDK’dan 8 ay ceza alan yeni golcülerinden Ömer Faruk Sezgin’den uzun süre yararlanamayacak olan Kaf-Kaf, 22 yaşındaki Furkan’la temasta. Ankaragücü altyapısında yetişmiş olan oyuncu, 2023 yılında Fethiyespor’a transfer olmuş ve geçen sezon kiralık olarak oynadığı Turgutluspor’da 9 gol atmayı başarmıştır.