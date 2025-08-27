Karşıyaka, Iveta Stanchulova’yı transfer etti

YENİ TRANSFER SÜRECİ

Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi takımlarından Karşıyaka, dış transferde Bulgar smaçör Iveta Stanchulova ile anlaşarak ikinci yabancı transferini gerçekleştiriyor. 28 yaşındaki oyuncunun CSKA Sofia’dan transfer edilmesi, kulübün kadro derinliğini artırma amacını taşıyor.

BASIN AÇIKLAMASI

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda, “Kariyerinde DKS Varna, Stella Calais Volleyball, LP Vampula, Swietelsky Bekescsaba, CSM Constanta, CSKA Sofia ve aktif olarak Bulgaristan Milli Takım formaları giyen başarılı smaçör Iveta Stanchulova’ya hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz” ifadeleri yer aldı. Bu transfer, Karşıyaka’nın sezon öncesindeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ TRANSFER

Karşıyaka, daha önce Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko ile de sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirmişti. Böylece, yeni sezon için iddialı bir takım oluşturmaya yönelik adımlar atılmaya devam ediyor.