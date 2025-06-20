Karşıyaka Kulübü, Başkan Adayı Bulamadı

Yönetimsizlik ve Adaylık Sorunu

İzmir’in 113 yıllık en eski spor kulübü olan Karşıyaka, 29 Mayıs’taki kongrede aday çıkmadığı için tekrar yönetimsiz kaldı. Seçim tarihleri önce 19 Haziran, ardından 26 Haziran olarak belirlenirken, kulübün henüz bir başkan adayı bulamaması dikkat çekiyor. Geçen sezon yaşanan yönetim düşmesi sonrasında 2 ay boyunca başkansız kalan kulüp, eğer bu durum devam ederse kayyuma gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. 24 Aralık 2024 tarihinde yapılacak olağanüstü kongrede yönetimin kayyuma kalmaması için toplu bir listeyle tekrar aday olmayı planlayan eski başkan İlker Ergüllü, 29 Mayıs’ta yönetime talip olmadı.

Sponsorluk Sorunu

Ergüllü, kulübün en yüksek bütçeli şubesi olan Süper Lig’deki basketbol takımına destek bulmak için çaba sarf ettiğini fakat henüz bir sonuç alamadığını dile getiriyor. Kulübün borç yükü ve yüksek maliyetleri, basketbolun bu anlamda karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Ergüllü, kulübe sponsor bulamazsa başkan adaylığına yönelmeyeceğini açıkça belirtti. Bununla birlikte, 24 Aralık kongresi öncesinde başkan adaylığı gündeme gelen eski yöneticilerden Mehmet Karal da mevcut durumla ilgili görüşmelerini sürdürüyor.

Kararsızlık ve Gelişmeler

Mehmet Karal, sponsorluklar, liste oluşturma ve futbolun kadro planlaması ile ilgili çeşitli temaslar gerçekleştiriyor. Birçok söz almasına rağmen özellikle basketbol takımı için beklediği somut sponsor henüz netleşmedi. Eski başkanlardan Cenk Karace ve Mustafa Karabağlı gibi isimlerle de bir araya gelen Karal, aday olup olmayacağına karar verme aşamasına geldi. Aynı zamanda eski başkan Turgay Büyükkarcı, camiada gelen adaylık taleplerine yanıt vermiyor. Karşıyaka, kongreye kadar bir aday bulamazsa kayyuma gitme riskine karşı geçici bir liste oluşturma yoluna gidebilir.

Tesis Sorunları

Karşıyaka, son yıllarda tesisleşme konusunda da büyük sıkıntılar yaşadı. Diğer rakiplerinin yeni stadlarına kavuştuğu bir dönemde, Karşıyaka 30 yıldır beklediği stadyum projesine hala ulaşamadı. 10 yıl önce yıkılan eski Karşıyaka İlce Stadı ve kulüp binası, kulübün bu alandaki kayıplarını artırdı. Mavişehir’deki idari merkezinin boşaltılması, kulübü evsiz bıraktı. Kulüp evrakları ve diğer büro eşyaları, yeniden Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki ofislere taşındı. Karşıyaka, aynı zamanda Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nin tahsis süresinin sona ermesinin ardından tekrar tahsis alma çabalarını sürdürüyor. 2015’teki basketbol takımının şampiyonluğundan sonra gündeme gelen yeni salon projesi ise hala hayata geçirilemedi.