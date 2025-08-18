Karşıyaka Kulübü Forma Tanıtımını Yaptı

FORMANIN TANITIMI

Karşıyaka Kulübü, “Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım” temasını taşıyan yeşil-kırmızılı formasının tanıtımını gerçekleştirdi. Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, 2025-2026 sezonunda futbol, basketbol ve voleybol takımlarının giyeceği formalar duyuruldu.

FORMADA TARİHİ İMGELER

Nesine 3. Lig’de mücadele edecek futbol takımı, giyeceği formanın üzerinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile anıt mezarı Karşıyaka ilçesinde bulunan annesi Zübeyde Hanım’ın fotoğraflarına yer veriyor. Kulüp, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet’imizin kurucusuna, onun değerli annesine ve tarihimize saygıyla. Mustafa Kemal Atatürk’e, Zübeyde Hanım’a ve İzmir’e adanmış bu forma, Karşıyaka için sadece bir forma değil; ebedi bir saygı duruşu.” sözlerine yer verdi.