Karşıyaka Kulübü Şirketleşme Sürecinde

ŞİRKETLEŞME SÜRECİ GÜNDEMDE

Son yıllarda sık sık kongre düzenleyip başkan adayı bulmakta zorlanan, tarihi borç yüküyle mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü’nde yıllardır tartışılan şirketleşme projesi yeniden gündeme geldi. Karşıyaka, mevcut durumdan kurtulmak amacıyla daha önce birçok kez şirketleşme kongresi düzenlemesine rağmen sonuç alamadı. Şimdi ise somut adımlar atmayı planlıyor. Ancak, şirketleşme için Kulüp’ün önünde yeni spor yasası ve mevcut tüzüğünde çeşitli engeller bulunuyor.

KARŞIYAKA’NIN ZORLUKLARI

İzmir’deki profesyonel futbol şubesi olan kulüplerden yalnızca Karşıyaka ve Altay, şirket statüsünde değilken, diğer sekiz kulüp bu statüde yönetiliyor. Yıllardır şirketleşme konusunda harekete geçmeyen Karşıyaka, yatırımcı bulabilse bile karmaşık prosedürlerle karşılaşıyor. Yeşil-kırmızılılar, adım adım ilerleyerek şubeleri şirketleştirmeyi görüşüyor. Altay, şirketleşme sürecini tamamlamış olmasına rağmen gerekli yatırımcıyı bulamadı.

BORÇ YÜKÜ VE PLANLAR

Karşıyaka, 29 Mayıs’ta yapılan son kongresinde, FIBA’lık borçları hariç toplam 581 milyon 887 bin TL borcu olduğunu duyurdu. Kulüp, futbol, basketbol ve voleybol şubeleri için üç ayrı şirket kurmayı planlıyor. Ancak, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Yasası ve mevcut tüzük, şirketleşme kararını almak için büyük zorluklar yaratıyor. Yasanın 10’uncu maddesi uyarınca, spor kulüplerinin aktif ve pasif varlıklarıyla bir genel kurulda karar alması gerekiyor.

ÜYELİKTEN ATILMA PROSEDÜRÜ ZOR

Kulübün toplam üye sayısı yaklaşık 5 bin. Ancak bu üyelerin çoğu uzun süredir kongrelere katılmadığı ve aidatlarını ödemediği için yasal sayıların toplanması neredeyse imkansız görünmekte. Karşıyaka, Altay gibi üye sayısını azaltma yolunu da değerlendiriyor. Kulüp tüzüğünün 12’nci maddesinde, “En az 6 yıllık aidat borcu bulunan ve yazılı ikazlara rağmen aidatını 30 gün içinde ödemeyen” üyelikten çıkarılma durumu mevcut. Şirketleşme onayı için önce tüzük değişikliği yapılması gerekiyor.

ŞİRKET ORTAKLIĞI VE BORÇ YALITIMI

Karşıyaka, tüm bu süreçleri atlatarak şirketleşme yoluna giderse, şubeleri devralacak şirketlerin hangi oranda söz sahibi olacağına kongre üyeleri karar verecek. Yeniden yapılandırılan şirketin, borçları ve mali durumu netleştirilerek yatırımcı aranacak. Yasa gereği, branşların yarışmacı hakları, tüm aktif ve pasifleriyle devredilmek zorunda. Kulüp, şubelerin borçlarını bağımsız denetim kuruluşlarına hesaplatmak zorunda kalacak.

ŞİRKETLEŞMENİN BAŞARI VE BAŞARISIZLIKLARI

Modern sporda birçok kulüp şirketleşme sürecine girerken, Türkiye’deki başarılı ve başarısız örnekler mevcut. Güçlü sermaye ile spor tesislerini tamamlayarak şirketleşen kulüpler, sportif başarı da yakalarken, bazıları her yıl farklı yatırımcı arayışında oluyor. Karşıyaka, yönetim, sponsorluk ve yayın gelirleri dışında geliri olmayan bir yapının içindeyken, şirketleşme onayı almayı başarırsa olgun bir yapı ile yola devam etmeyi hedefliyor.