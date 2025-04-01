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Karşıyaka Kuşadasıspor Maçı Hangi Kanalda?

MAÇ YAYIN BİLGİLERİ

Karşıyaka ile Kuşadasıspor karşılaşması için önemli detaylar araştırılıyor. 3. Lig’in öne çıkan maçlarından biri olan Karşıyaka Kuşadasıspor maçı, hangi kanalda yayınlanıyor sorusu gündeme geliyor. Maçın hangi kanaldan yayınlanacağı ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Karşıyaka Kuşadasıspor arasında gerçekleştirilecek olan TFF 3. Lig maçı, HT Spor kanal(lar)ından canlı olarak izlenebiliyor. Karşılaşma, 1 Nisan Salı günü saat 14:00’te başlayacak. Karşıyaka ve Kuşadasıspor, İzmir Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maç henüz başlamadı.

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