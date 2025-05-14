KARŞIYAKA MAÇLARINI DEV EKRANDAN YAYINLAYACAK

DEVELOPER GÖSTERİMİ
3’üncü Lig 1’inci Grup’taki Play-Off finalinde Muşspor’la karşılaşacak olan Karşıyaka, rakibiyle yapacağı iki maçı ilçede dev ekrandan yayınlayacak. Karşıyaka Taraftar Derneği’nin isteği doğrultusunda Karşıyaka Belediyesi, Yeşil-kırmızılı takımın Play-Off maçlarını dev ekrandan gösterileceğini duyurdu.
İZLEME FIRSATI
Karşıyaka’nın yarın saat 16.00’da Muşspor’la deplasmanda oynayacağı mücadele, Zühtü Işıl Meydanı’nda kurulacak dev ekrandan takip edilebilecek. Normal sezonun son haftasındaki Bursaspor mücadelesi sonunda aldığı ceza nedeniyle Karşıyaka, 19 Mayıs Pazartesi günü Alsancak Stadı’nda taraftarından yoksun olarak rakibini ağırlayacak. Bu maç da aynı meydanda dev ekrandan yayınlanacak.
TARAFTAR DESTEĞİ
Karşıyakalılar, kulübün kurucusu Zühtü Işıl’ın adını taşıyan meydanda, takımlarının başarısına şahit olmak için buluşacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, geçen hafta kulübün antrenmanına katılarak takıma destek göstermişti.