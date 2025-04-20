Karşıyaka, Manisa Basketbol’a Yenildi

KARŞIYAKA’NIN ZORLU MAÇI

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde zorlu bir mücadele yaşadı ve ligde kalma umutlarına darbe vurdu. İzmir temsilcisi, 26. hafta maçında Manisa Basketbol’a deplasmanda 100-79 yenildi. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka’nın 10 galibiyeti bulunuyor ve düşme hattıyla arasındaki fark sadece 2 galibiyetle sınırlı kaldı. İzmir ekibi, kalan müsabakalarda mümkün olan en fazla galibiyeti alarak sezon sonunda kötü bir senaryo yaşamak istemiyor.

ÇAKI’NDAN DEĞERLENDİRME

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı, Manisa Basketbol karşılaşmasını değerlendirdi. Maçın ilk bölümünde kolay sayılar bulamadıklarını ifade eden Çakı, “Savunmada oldukça kolay sayılar yedik ve ritmi tamamen rakibimize verdik. Deplasmanda bu konuda daha dikkatli olmalıydık. İlk çeyrekten itibaren kontrolü eline alan rakibimizi sürekli geriden takip eden taraf olduk. Maçın başında aynı fikirde olmadığımız bazı hakem kararları olsa da, takım olarak bu durumlara fazlasıyla takıldık. Bu da oyunun kontrolünden uzaklaşmamıza sebep oldu. Kötü bir mağlubiyet aldık. Bu kadar farklı kaybetmeyi hiç beklemiyorduk. Ancak artık bu maçı geride bırakıp bir sonraki maçımıza hep birlikte hazırlanmalıyız. Ligde kalmayı başaracak galibiyetleri almak için odaklanmalı ve sezonu bu şekilde tamamlamak için çalışmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.