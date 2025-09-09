Karşıyaka, Mehmet Güneş’i transfer etti

KARŞIYAKA TRANSFERDE BÜYÜK ADIM ATTI

Karşıyaka, 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezona 2-1’lik Afyonspor galibiyetiyle başlayarak dikkatleri üzerine çekti. Transfer döneminin önemli hamlelerinden birini gerçekleştirerek, kiraladığı ofansif orta saha oyuncusu Mehmet Güneş’i bonservisiyle kadrosuna kattı. Konyaspor ile yapılan anlaşmaya göre, 19 yaşındaki genç yetenek için 1 milyon TL ödenirken, gelecek satışlardan da yüzde 35 pay alınacak. Mehmet Güneş, Yeni Malatyaspor altyapısında yetişmiş ve profesyonel futbol kariyerine burada başlamıştı. Geçen sezon 1’inci Lig’de sergilediği performansla Konyaspor’un dikkatini çekip, ara transfer döneminde bu takıma imza attı. Ayrıca geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını 1’inci Lig’de Ümraniyespor’da geçirdi. Genç oyuncu, daha önce U19 Milli Takımı’nın formasını da giymişti.

ÖMER FARUK İÇİN GÖZLER TAHKİM’DE

Karşıyaka, yeni golcüsü Ömer Faruk Sezgin’in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan aldığı 8 ay men cezası nedeniyle Tahkim Kurulu’na yaptığı itirazın sonucunu bekliyor. Eğer cezada bir indirim olursa, yeşil-kırmızılılar bu yıldız golcüyü kadroda tutmayı planlıyor. Ömer Faruk’un cezası düşerse, oyuncuya verilen peşinat geri alınarak yeni bir sözleşme imzalanacak ve sezonun ikinci yarısında golcü futbolcudan yararlanma hedefleniyor. Ömer Faruk Sezgin, Ankaraspor’da forma giydiği bu sezon Nazillispor maçında bahis olaylarına karıştığı gerekçesiyle, iki takımda toplam 24 futbolcuyla birlikte ceza almıştı.