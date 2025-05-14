Karşıyaka’nın Başantrenörü Çakı Açıklama Yaptı

BAŞLANGIÇTAKİ SIKINTILAR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27. hafta erteleme karşılaşmasında Anadolu Efes’e 95-77 yenilen Karşıyaka’nın başantrenörü Ahmet Çakı, bu maçta istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ifade etti. Çakı, aktif olarak yaptığı açıklamada, hafta sonunda önemli bir maçı kazanarak ligde kalma amacıyla hedeflerine ulaştıklarını ve bu nedenle takımda mental anlamda bir rahatlama ve doygunluk hissi oluştuğunu belirtti.

ZORLU SEZONUN ETKİLERİ

Zorlu bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Çakı, Anadolu Efes karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıkların kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi. “Anadolu Efes karşılaşmasına istediğimiz başlangıcı yapamadık. Sezon boyunca yaşadığımız sakatlıklar bizi oldukça zorladı,” diyen Çakı, son olarak Gallinat’ın ardından Ergi’yi de kullanamamış olmalarının kendilerini iyice zor durumda bıraktığını aktardı. Ancak, maçın ikinci yarısında genç oyuncular Eylem ve Yalın’ın yanı sıra, pozisyon çakışması nedeniyle fazla şans bulamayan Mehmet Efe’nin katkıları ile birlikte taraftar desteğiyle önemli bir reaksiyon gösterdiklerini ifade etti.

Anadolu Efes’i mağlup ederek sezonu evlerinde galibiyetle tamamlamak istediklerini ifade eden Çakı, bunu başaramadıkları için üzüntü duyduğunu belirtti. Son olarak, sezon boyunca fedakarlık yapan tüm oyunculara, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür etti.