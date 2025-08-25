Karşıyaka’nın Olağan Seçimi Yarın Olacak

OLAĞAN MALİ VE SEÇİMLİ GENEL KURUL YENİDEN TOPLANIYOR

Karşıyaka Spor Kulübü, tekrarı zorunlu olan olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kurulunu yarın gerçekleştirecek. Kongre, Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde saat 18.00’de başlayacak. 26 Haziran’daki son kongrede yönetimin kayyuma kalmaması amacıyla göreve gelen Aygün Cicibaş, bu sefer de tek aday olarak seçime katılacak. Cicibaş, listeyi divan kuruluna teslim ederken, kongre sonrası imza yetkisiyle ilgili sorun yaşanmaması için isimlerin tek tek kontrol edildiği bildirildi.

Yönetim ve İmza Yetkisi Sorunları

Başkan Aygün Cicibaş, 26 Haziran’daki son yönetim listesinden kendi isteğiyle ayrılan Ziyanur Hasbay ve adli sicil kaydı nedeniyle İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden onay alamayan üye dışında hiçbir değişiklik yapmadı. Son yıllarda sürekli yönetim krizleri yaşayan ve 13 ay içinde beş kez kongre yapmak zorunda kalan Karşıyaka, 29 Mayıs’taki genel kurulda başkan adayı bulamamış, 26 Haziran’da Cicibaş yönetimi göreve gelmesine rağmen, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü, yönetimdeki bir üyenin kesinleşmiş cezası nedeniyle yönetime imza yetkisi vermemişti. Bu sorun nedeniyle yapılan sözleşmeler resmi olarak geçersiz sayılan yönetim, 26 Ağustos’ta yeniden kongre kararı almıştı. Karşıyaka, yeni kongre sonrası acilen imza yetkisini alarak futbol takımının transfer yasağını açmayı amaçlıyor.

İbra Süreci ve Tartışmalar

Karşıyaka, mali ve seçimli kongresini baştan yapmak durumunda kalırken, 1.5 yıl başkanlık yapan İlker Ergüllü’nün son yönetimi de yarın tekrar ibra edilecek. O kongrede yoğun tartışmalar yaşanmıştı ve Ergüllü’nün 24 Aralık 2024-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında görev yapan yönetimi yeniden oylanacak. Bazı üyelerin Ergüllü’nün ibra edilmemesi için kulis yaptığı konuşuluyor. Eğer eski yönetim ibra edilmezse, Aygün Cicibaş da tekrar aday olma tehlikesiyle karşılaşacak. Bazı üyelerin, o dönemdeki yönetim için başkanı ve yönetimi ayrı ayrı ibra etmeyi planladığı ancak olağanüstü kongre gündeminde değişiklik yapılamayacağı vurgulandı.

İlker Ergüllü, kulüpten 62 milyon TL alacağı bulunduğunu belirtmişti ve bu alacak faizleriyle birlikte 100 milyon TL civarına yaklaşmıştı. Ergüllü, bu miktarı kulübe reklam olarak verip alacağını hibe etmek için Aygün Cicibaş ile görüşmüş. Bunun yanı sıra, divan kuruluna alacağını talep etmediğine dair imza vermişti.