Karşıyaka, Nur Özaydınlı ile anlaştı

KARŞIYAKA’DAN YENİ TRANSFER

Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi ekibi Karşıyaka, dış transferde Çanakkale Belediyespor’dan 22 yaşındaki orta oyuncu Nur Özaydınlı ile anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonlarda TVF Spor Lisesi, Karayolları, THY SK, Sarıyer, Bahçelievler, Çukurova BBSK, Sigorta Shop ve Çanakkale Belediye SK formaları giyen başarılı orta oyuncu Nur Özaydınlı’ya hoş geldin diyoruz, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, libero Alara Altundağ’dan sonra ikinci transferini gerçekleştiren Karşıyaka’nın mayıs ayında anlaşma sağladığı Ayşegül Kuruoğlu ile yollarını ayırdığı bilgisi de verildi.

Karşıyaka’nın yabancı transfer çerçevesinde Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko ile anlaşma sağladığı bildiriliyor. Son olarak İtalya’da Chieri ’76 Volleyball kulübü forması giyen 20 yaşındaki voleybolcunun, yeşil-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 1.98 boyundaki Lyashko, voleybola Dynamo-Academiya-RBM’de başlayarak, ülkesi Rusya’da Zarechie Odintsovo ve Tulitsa Tula’da oynadıktan sonra Fransız ekibi Volero Le Cannet ve İtalya’da Chieri ’76 kulüplerinde forma giydi.