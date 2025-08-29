Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin’i bekliyor

KARŞIYAKA HUKUKİ SÜREÇTE BEKLİYOR

Karşıyaka, 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden takım, yeni transferi Ömer Faruk Sezgin ile ilgili olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu’ndan çıkacak sonuçları merakla bekliyor. Kütahyaspor’dan kadroya katılan golcü oyuncu, Ankaraspor’da forma giyerken, 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Nazillispor maçında bahis oynadığı yönündeki iddialarla birlikte birçok futbolcu ve yöneticiyle birlikte tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Ancak, kurulun dünkü toplantısında herhangi bir karar alınmadı.

FUTBOLCU HAKKINDA DİĞER GELİŞMELER

Aynı zamanda Ömer Faruk Sezgin’in, Ankaraspor ile olan sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 4 ay ceza almış olması da dikkat çekiyor. Bu karara itiraz eden futbolcunun durumu için Tahkim Kurulu’ndaki başvurusu da henüz bir sonuçlanma yaşamadı. Karşıyaka, Ömer Faruk’un durumuna göre transfer politikalarını şekillendirecek ve golcü arayışlarını sürdürecek.

İKİ GOLCÜ TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Karşıyaka’da geçtiğimiz iki sezon boyunca mücadele eden Cenk Ahmet Alkılıç, yaz döneminde takımından ayrılarak Gebzespor’la anlaştı. Cenk’in transferi, Karşıyaka’nın forvet hattını yeniden şekillendirme aşamasında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.