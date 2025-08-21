Karşıyaka, Ömer Faruk’u PFDK’da Bekleyecek

KARŞIYAKA’DA KUMAR SUÇLAMASI VE YARGILAMA SÜRECİ

Karşıyaka, TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezon hazırlıklarına devam ederken, eski futbolcusu Ömer Faruk Sezgin, Ankaraspor ve Nazillispor’daki neredeyse tüm oyuncularla birlikte 28 Nisan 2024’teki maçta bahis oynadığı iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk ediliyor. Özellikle muhtelif tarihlerde futbol karşılaşmalarına bahis oynaması suçlamasıyla Futbol Disiplin Talimatı’nın 57’nci maddesi gereğince tedbirli bir şekilde disiplin kuruluna gönderilen Ömer Faruk, tedbirsiz yargılanma talep ediyor. Tedbirin kalkmaması halinde PFDK’nın yargılama süresince forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu, kurul tedbir olmadan yargılar ise oynamaya devam edebilecek.

OLAYIN SONUÇLARI VE CEZA POTANSİYELİ

Karşıyaka, yeni golcüsünün sözleşme durumuna dair tedbirin kalkıp kalkmamasına göre bir karar verecek. Maçta yer alan iki takımın futbolcuları, teknik ekipleri ve yöneticileri, 1,5 yıl sonra tekrar PFDK’ya sevk edildi. İddialar ciddi: “Müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla karşı karşıya kalan kulüplerin küme düşme, yöneticilerin ise ömür boyu men cezası alma ihtimali yükseliyor. Olayda yer alan futbolcular, 3 aydan 1 yıla kadar ceza alma olasılığı taşıyor.

ÖMER FARUK’UN MEN CEZASI VE TRANSFER GELİŞMELERİ

Ömer Faruk’un geçmişteki takımı Ankaraspor ile yaptığı haksız fesih nedeniyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndan aldığı 4 aylık men cezası da, Tahkim Kurulu’nda ele alınacak. Bu bağlamda, Karşıyaka’nın Kütahyaspor’dan transfer ettiği 26 yaşındaki pivot santrfor, geçen sezon 29 maçta 13 gol ve 5 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi.

SEZON AÇILIŞI GEOBA

Karşıyaka Spor Kulübü, yıllardır unutulan sezon açılışı geleneğini tekrar hayata geçiriyor. Kulüp, Onursal Başkan Selçuk Yaşar anısına düzenleyeceği açılışı, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda gerçekleştirecek. Etkinlik 20.00’de başlayacak ve kulübün tüm branşlarındaki A takım ile altyapı sporcuları katılacak. Ayrıca, altyapı takımları kupa ve madalyalarıyla stadyumda tur atacak. Futbol A takımında yeni transferlerin tanıtılacağı törenin ardından, yeşil-kırmızılılar Muğlaspor ile özel bir maç yapacak.