Karşıyaka, Ömer Faruk’un Cezasını Onadı

3. LİG’DE CEZA SÜRECİ SONA ERMİŞTİR

Karşıyaka’nın 3. Lig 4. Grup temsilcisi olarak transfer ettiği Kütahyaspor’un golcüsü Ömer Faruk Sezgin’in bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan aldığı 8 aylık men cezası için yaptığı itiraz kabul edilmedi. Tahkim Kurulu, 26 yaşındaki futbolcunun cezasını onayladı. Ankaraspor’da bulunduğu dönemde, 28 Nisan 2024’teki tartışmalı Nazillispor maçında ve çeşitli tarihlerde, futbol camiasına yasak olmasına rağmen bahis oynadığı için birçok oyuncuyla beraber disiplin kuruluna sevk edilen Ömer Faruk’un Tahkim Kurulu’nda cezasında indirim beklentisi de sona erdi.

CEZANIN GEREKÇESİ VE ONANMASI

Kurul, Ömer Faruk Sezgin’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi gereğince 8 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesine dair kararında bir yanlışlık olmadığını belirtti. Bu sebeple, başvurusu reddedilip karar onandı ve erteleme talebi oybirliğiyle reddedildi. Ömer Faruk ile birlikte ceza alan diğer futbolculara da indirim yapılmadı. 19 Ağustos’tan itibaren tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen futbolcu, 8 aylık hak mahrumiyeti cezasını 19 Nisan’da tamamlayacak. Sezonun ikinci yarısında Ömer Faruk’tan faydalanma ihtimali de sona erdi. Bu durum üzerine Kaf-Kaf, futbolcuya ödenen 900 bin TL’lik peşinatı geri talep ederek yollarını ayırmayı planlıyor.

HÜCUMDA YENİ ARAYIŞLAR

Ömer Faruk’un cezasının onaylanmasıyla birlikte, Karşıyaka transfer dönemi sona ermeden 1 gün kala hücum için yeni takviye arayışlarını hızlandırdı. Kaf-Kaf, gündeminde bulunan Fethiyesporlu Furkan Ceylan ve Gençlerbirliği’nden Gökhan Altıparmak’ın yüksek maliyetleri ve üst lig hedefleri nedeniyle bu transferlerden vazgeçti. Yarın itibarıyla doğrudan faydalanabilecek en az iki yeni takviye yapılması bekleniyor.