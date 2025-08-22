Karşıyaka, Ricky Tarrant ile Anlaşma Sağladı

KARŞIYAKA’NIN YENİ TRANSFERİ RICKY TARRANT

Basketbol Süper Ligi’nin köklü takımlarından biri olan Karşıyaka, yeni sezon için 5. yabancı oyuncusu olarak 32 yaşındaki ve 1.88 boyundaki guard Ricky Tarrant ile anlaşma sağladı. Tarrant, Türkiye’de 2018 yılından bu yana Artvin Belediyespor, Ankara DSİ, TED Ankara Kolejliler, Manisa Basket ve Yalovaspor gibi kulüplerde mücadele etti. Geçtiğimiz sezonu ise Sigal Priştine’de geçirmişti.

KAF-KAF’IN 9’UNCU TRANSFERİ

Tecrübeli basketbolcu, büyük ölçüde yeni bir kadro oluşturan Karşıyaka’nın 9. transferi oldu. Yeşil-kırmızılı kulüp transfer hakkında şu açıklamayı yaptı: “Daha önce ülkemizde Manisa BBSK, Yalovaspor ve TED Kolejliler formaları giyen ve son olarak geçtiğimiz sezonu Sigal Prishtina’da tamamlayan Ricky Tarrant, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Ricky’e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz.”