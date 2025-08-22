Karsiyaka, Ricky Tarrant’la Anlaşma Sağladı

YENİ SEZONDA YABANCI TRANSFERİ

Basketbol Süper Ligi’nin köklü ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi 5’inci yabancı oyuncu olarak 32 yaşındaki, 1.88 boyundaki guard Ricky Tarrant ile sözleşme imzaladı. Tarrant, Türkiye’de 2018 yılından itibaren Artvin Belediyespor, Ankara DSİ, TED Ankara Kolejliler, Manisa Basket ve Yalovaspor takımlarında oynadı. Geçtiğimiz sezonu ise Sigal Priştine’de tamamladı. Deneyimli basketbolcu, Karşıyaka’nın yeni oluşturduğu kadrosunun 9’uncu transferi oldu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Yeşil-kırmızılı kulüp, Ricky Tarrant ile ilgili, “Daha önce ülkemizde Manisa BBSK, Yalovaspor ve TED Kolejliler formaları giyen ve son olarak geçtiğimiz sezonu Sigal Prishtina’da tamamlayan Ricky Tarrant, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Ricky’e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz” şeklinde bir açıklama yayımladı.