Karşıyaka, Rus Oyuncu İle Anlaştı

KARŞIYAKA YABANCI TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Karşıyaka, ilk yabancı transferini Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko ile gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonlarda Dynamo Academiya, Zarechie Odintsovo, Tulitsa Tula, Volero Le Cannet, Reale Mutua Fenera Chieri formaları giyen başarılı orta oyuncu Anastasia Lyashko’ya hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz” denildi.

ANASTASIA LYASHKO’YA GÜVENİYORUZ

1,97 boyunda ve 20 yaşında olan Rus voleybolcunun takıma önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Genç yaşına rağmen deneyimi ile dikkat çeken Lyashko’nun, takım arkadaşlarıyla uyum sağlaması ve performansını artırarak Karşıyaka’nın ligdeki başarısına katkıda bulunması amaçlanıyor.