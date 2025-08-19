Haberler

Karşıyaka, Samet Seymen Sargın’ı transfer etti

KARŞIYAKA TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Karşıyaka, Fenerbahçe U19 takımında mücadele eden 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın’ı kadrosuna kattı. TFF 3. Lig 4. Grup’ta yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Daha önce dış transferlerde Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya, Tunay Meral, Erhan Öztürk, Bayram Kılıç, Tolga Ünlü, Onur İnan, Ömer Faruk Sezgin, Rıza Mert Pişirici ve Ahmet Yağız Mengi gibi isimleri kadrosuna katan yeşil-kırmızılı ekip, altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

SAMET SEYMEN SARGIN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kadro planlaması doğrultusunda transfere devam eden İzmir kulübü, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Samet Seymen Sargın’ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 19 yaşındaki genç oyuncu Samet Seymen Sargın ile anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor forması giyen Samet Seymen, futbol kariyerine Fenerbahçe’de başladı. Altyapısında gösterdiği başarılı performansla U17 Milli Takım formasını terletti. Samet Seymen Sargın’a hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜİK, Temmuzda 257 Bin 471 Taşıt Kaydetti

Temmuz ayında Türkiye'de trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki ayla kıyaslandığında %36,1 artışla 257 bin 471'e ulaştı. Toplam araç sayısı ise 32,6 milyon oldu.
Haberler

Dün Akşam, Bağlar’da Bir Olay

Diyarbakır'da bir adam, eşini öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kemal Demir, burada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.