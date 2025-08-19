Karşıyaka, Selçuk Yaşar için açılış yapacak

YENİDEN GELENEKLERİ CANLANDIRMAK

İzmir’de, geçmiş yıllarda uygulanan kulüp geleneklerini tekrar hayata geçirerek taraftarı önünde sezon açılışı yapmaya hazırlanan Karşıyaka, bu özel buluşmayı Onursal Başkan Selçuk Yaşar anısına gerçekleştirecek. 60 yılı aşkın bir süredir Karşıyaka Spor Kulübü’ne büyük destek veren Selçuk Yaşar, cuma günü Alsancak Stadı’nda saat 20.00’de olacak sezon açılışında anılacak. Daha önce Karşıyaka İlçe Stadı’nda düzenlenen sezon öncesi açılış törenleri, yeni stadyum projesi nedeniyle yapılamaz hale geldi. Bu nedenle, unutulan bu gelenek şimdi yeniden canlanıyor.

UMUT DOLU BİR SEZON

Karşıyaka, mali sıkıntılar içinde olsa da, eski başkan Azat Yeşil ve diğer önemli isimlerin desteğiyle futbol, basketbol ve voleybol dallarında transferler yaparak sezona umut dolu bir başlangıç yapıyor. Açılış töreninde kulübün tüm branşlardaki A takım ve altyapı oyuncuları taraftarla buluşacak. Futbol takımı, açılış töreninin ardından Muğlaspor ile hazırlık maçı yaparak taraftarının önünde ilk kez sahne alacak.

SELÇUK YAŞAR’A KATKILARIYLA ANMA

2023 yılında yaşamını yitiren Onursal Başkan Selçuk Yaşar, Karşıyaka’ya dünya çapında eşi benzeri görülmemiş bir destek sağlamış bir isim olarak hatırlanıyor. Eski başkan Azat Yeşil, “Dünya üzerinde bir spor kulübüne 60 yıl boyunca karşılıksız destek olan rahmetli Selçuk Yaşar gibi bir örnek daha yok. Sezon açılışını Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar anısına yapacağız. Yaşar’ın açtığı yolda ilerliyoruz ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Açılışta, Yaşar’ı anacaklarını belirten Yeşil, açılışın ardından güçlü bir kadro kurduklarını da vurguladı.

TRANSFERLERDE SON GÜNCELLEMELER

Üçüncü Lig’de sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Karşıyaka, şimdiye dek 15 transfer gerçekleştirdi. 1. Lig takımı Manisa FK’dan 25 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Akgün ve Adanaspor’dan 22 yaşındaki Hıdır Aytekin ile de anlaşma sağlandı. Her iki defans oyuncusu, resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak.