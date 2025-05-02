Karşıyaka, Seyircisiz Maç Oynayacak

PLAY-OFF’TA TARAFTAR DESTEĞİNDEN MAHRUM KALACAK

3’üncü Lig 1’inci Grup’ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, Play-Off finali öncesi ev sahibi olduğu maçta taraftar desteğinden yoksun kalacak. Yeşil-kırmızılı takım, 26 Nisan Cumartesi günü ezeli rakibi Bursaspor ile oynadığı maçta yaşanan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Ayrıca, aynı sezon içinde altıncı kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahüratlar yüzünden de 1 maç seyircisiz oynama cezasıyla cezalandırıldı.

GÜZEL SEZON AMA CEZALAR DA GELDİ

19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Play-Off’ta ev sahibi olarak oynayacak Karşıyaka, bu mücadelede taraftar desteğinden yoksun olacak. Yeni sezonun ilk iç saha maçının da seyircisiz oynanması bekleniyor. Toplamda 2 maçlık seyircisiz oynama cezasının Play-Off finaline çıkması durumunda statü gereği finalde uygulanmayacağı, kalan 1 maçlık cezanın ise yeni sezona devredileceği ifade ediliyor. Play-Off’ta rakip takım taraftarları ise deplasman tribününe gelebilecek. Ayrıca, Bursaspor maçında kötü tezahürat nedeniyle 15 bin 750 TL ve merdiven boşluklarının dolu olmasından dolayı 31 bin 500 TL ceza kesildi. Antrenör Serhat Akyüz de maç sonrasında sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 1 maç cezası aldı.

DESTEK ÇAĞRISI VE MALI KATKILAR

Karşıyaka’nın Play-Off maratonu öncesi eski başkanlardan Azat Yeşil ve futbol şube başkanlığı görevinden ayrılan Ayhan Gültekin’den destek geldi. Gültekin, sezon boyunca takıma mali katkıda bulunarak Bursaspor galibiyeti için 500 bin TL prim dağıttı ve Play-Off öncesinde de kulübe 500 bin TL mali destek sağladı. Azat Yeşil de 500 bin TL mali katkıda bulundu. Başkan İlker Ergüllü, oyunculara hakediş ödemelerini yaparak Play-Off öncesi motivasyon sağlamaya çalıştı. Ayrıca, Azat Yeşil ve Ayhan Gültekin, futbol takımının Mavişehir’de düzenlenen moral yemeğine katılarak birlik tablosu sergiledi.