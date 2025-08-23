Karşıyaka, Sezon Açılışıyla Şov Yaptı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DESTEK

İzmir’de mali ve idari sıkıntılara rağmen tarihi borç yüküyle ayakta kalarak yeni sezona hazırlanan kentin en köklü spor kulübü Karşıyaka, görkemli bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdi. Uzun yıllar sonra düzenlenen açılış etkinliği ile İzmir’in spor kulübü derneği olarak, üyelerin oylarıyla seçilen başkanların yönettiği iki profesyonel kulüpten biri olan Karşıyaka, taraftarlarıyla buluştu. Onursal Başkan Selçuk Yaşar anısına gerçekleşen bu organizasyonda, binlerce Karşıyakalı stadyumu doldurarak coşkulu bir atmosfer yarattı.

SEZON AÇILIŞI COŞKUSU

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’ndaki yeni sezon açılışında kapalı tribün tamamen doldu. Karşıyaka’nın futbol, basketbol, voleybol, yelken ve tenis branşlarındaki sporcuları, açılış töreninde taraftarlarla bir araya geldi. A takımlar ve altyapı oyuncuları, Karşıyaka ruhunu hissederek taraftarla buluştu. Taraftarlar, sahada tur atan takımları kutlayarak fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Karşıyakalı rap sanatçısı Anıl Piyancı’nın mini konserinin ardından, 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta yeni bir kadro ile sezona adım atan Karşıyaka, özel maçta 2’nci Lig temsilcisi Muğlaspor ile karşılaştı.

YENİ TRANSFERLER VE MAÇ SONUCU

Son olarak, Manisa FK’dan Muhammet Ensar Akgün ile sözleşme imzalayan Karşıyaka, toplamda 17 yeni transfer gerçekleştirdi. Teknik Direktör Burhanettin Basatemur, ilk 11’de Tunay – Harun, Hıdır, Erol, Ferdi, Alpay, Tolga, Onur, Mücahit, Erhan ve Hamza oyuncularını sahaya sürdü. Bahis oynadığı iddiasıyla PFDK’ya sevk edilen yeni golcü Ömer Faruk Sezgin, bu maçta tribünden takip etmek zorunda kaldı. İzmir temsilcisi, 10’uncu dakikada Tolga Ünlü’nün attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek sezon öncesi umut verici bir performans sergiledi.