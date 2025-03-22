Karşıyaka Smith’i Kadrosuna Ekledi

KADRODA YENİ GÜÇ: MIKE SMITH

Karşıyaka Basketbol, son olarak Adriyatik Ligi’nde mücadele eden KK Borac Cacak’ta forma giyen 27 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith’i kadrosuna kattığını duyurdu. Basketbol Süper Ligi’ne iddialı bir kadro ile giriş yapan ancak sponsor krizinin ardından dağılan Karşıyaka, ekonomik sıkıntılardan dolayı 7 oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Geçmişten kalan oyuncu problemleri nedeniyle transfer yasağına maruz kalan yeşil-kırmızılı ekip, bu sorunu çözdüğünde Roberto Gallinat transferine imza attı. Ancak daha sonra İzmir temsilcisine yeniden transfer yasağı geldi.

Karşıyaka, borçlarını FIBA kanalı üzerinden taksitlendirmeyi başardı ve yeniden transfer yasağını açma fırsatı buldu. Yasağı kaldırır kaldırmaz Euroleague deneyimi olan Austin Hollins’i kadroya dahil eden Karşıyaka, bu iki transferin ardından tekrar transfer tahtasının kapanması ile karşılaştı. Takım, düşme hattına doğru ilerlemeye başlayınca yöneticiler bir kez daha devreye girdi ve transfer yasağını kaldırarak 27 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith’i kadrosuna dahil etti.

Mike Smith’in yarın oynanacak Semt 77 Yalovaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Bu transfer ile birlikte Karşıyaka’nın kadro derinliği artmış oldu ve takım, sezonun geri kalan kısmında daha rekabetçi bir hale gelmeyi hedefliyor.