Karşıyaka, Sosyal Sorumluluk Projesi Başlattı

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka, voleybol şube yönetimi aracılığıyla dikkat çekici bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Kulüp, “Askıda Defter” adını verdiği proje ile çocukların eğitimine yardımcı olmak amacıyla harekete geçti. Voleybol şube yönetimi, “Sahadaki mücadelemizi sadece voleybol için değil, çocuklarımızın geleceği için de veriyoruz. Askıda Defter adını verdiğimiz sosyal sorumluluk projesi ile Milli Eğitim’in belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilerimize defter ve kalem desteği sağlayacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki; bir çocuk kalem tutabiliyorsa, yarınlarını da yazabilir” açıklamasını yaptı.

HEDEF 10 BİN ÇOCUK

Karşıyaka yöneticileri, projeyle ilk hedeflerinin 10 bin çocuğa ulaşmak olduğunu belirtti. “Bu yolda yapılacak her katkının, bir öğrencinin hayatında yepyeni kapılar açacağına inanıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için çıktığımız bu yolculukta, Karşıyaka’nın dayanışma gücü en büyük ilham kaynağımız olacak. Taraftarlarımızı, camiamızı ve tüm duyarlı insanlarımızı bu projeye destek olmaya davet ediyoruz. Bir defter, bir kalem; bazen bir çocuğun dünyasını değiştirmeye yeter” ifadelerini kullandılar.