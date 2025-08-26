Karşıyaka Spor Kulübü Seçim Tazeledi

GÜVEN TAZELEYEN BAŞKAN CİCİBAŞ

İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü’nün tekrarlanan olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kurulunda tek aday olarak yarışan Başkan Aygün Cicibaş, güven tazeledi. Yenilenen genel kurul, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün yönetime bir üyenin imza yetkisi vermemesi nedeniyle Zübeyde Hanım Nikahevi’nde gerçekleştirildi. 29 Mayıs’ta başkanlıktan ayrılan İlker Ergüllü, mali ve idari olarak ibra edildi. İbra işlemlerinin ardından seçimler açık oyla yapıldı. Cicibaş’ın yönetiminde yer alan isimler arasında Onur Güner, Ahmet Yimsek, Mehmet Doğan, Onur Keleş, Talat Dülge, Deniz Köse, Cem Zeren, Tolga Üner, Mustafa Giray, İlker Genç, Ergun Kantaroğlu, Haldun Metinler ve Sefa Şahin bulunuyor. Kongre divanı başkanı Vehbi Moğol, imza yetkisi krizi yaşanmaması amacıyla tüm üyelerin sicillerinin genel kurul öncesi incelendiğini aktardı.

DEĞERLENDİRMELERDE YENİ DÖNEM

Karşıyaka’nın kongresinde eski başkan İlker Ergüllü’nün yeniden ibra edilmesi en çok tartışılan konu oldu ancak oylama sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. İlk konuşmasında, “Herkesin kafasını karıştıran konu İlker Ergüllü’nün alacakları” diyen Aygün Cicibaş, “Kendisiyle 15 gündür mutabakat görüşmesi yapıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum çünkü kulübe 2 yılda yaklaşık 2 milyon Dolar destek sağladı.” diye ifade etti. Ergüllü ile varılan mutabakat gereği, kalan alacaklarının iki yıl içinde reklam ve sponsorluk anlaşmaları yoluyla ödeneceği belirtildi. Ayrıca, Ergüllü’nün geçen hafta divana alacaklarını talep etmediğiyle ilgili yazılı belge sunduğu belirtildi. Denetim raporunu sunan Halil Zeki Osma, kulüp karar defterindeki 62 milyon TL’lik hacizle ilgili sponsorluk anlaşması olmadığını ifade ederek, yeni yönetimin Ergüllü ile ilgili 7 gün içinde suç duyurusunda bulunması gerektiği görüşünü savundu.

İZAHATLAR VE TEKLİFLER

Divan başkanı Vehbi Moğol, eski yönetim ibra edilmezse kulübün tüzüğü gereği yeni yönetimde eski yöneticilerin seçilemeyeceğini ve imza yetkisi konusunda sorun yaşanabileceğini dile getirdi. Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, daha önce Ergüllü’nün ibra edilmemesi yönünde oy kullandığını hatırlatıp bu sefer ibra edeceğini ifade etti. Kongrede, İlker Ergüllü de alacağıyla ilgili gerçekleşen tartışmalar sonrası söz aldı ve “Benim kulübe gönderdiğim paraların kulüp ihtiyacı dışındaki harcamalarla ilgisi yok.” dedi. Ergüllü, daha önceki dönemlerde de alacaklarıyla ilgili reklam anlaşmaları yaptığını, bu yüzden kendisi için ibra konusunun çok önemli olmadığını belirtti.

STAD VE SPONSORLUK YENİLİKLERİ

Eski Başkan Azat Yeşil, Aygün Cicibaş yönetimine futbol takımının kurulması konusunda büyük destek veren isimlerden biri olarak ibra tartışması üzerine konuştu. Yeşil, kulübün kayyuma kalmaması için destek verenlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve “Stadımız yıllardır yapılamıyor. Türkiye’nin birçok yerinde yeni statlar inşa edildi.” diye belirtti. Ayrıca, Kulüp olarak stadyumun tahsis edilmesi halinde iş adamları olarak sosyal tesisler ve dükkanlar yapabileceklerini ifade etti. Eski AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, tesisler ve sponsorluk konularına dikkat çekerek, “Stat konusunda ya belediye ya hükümet ya da biz yapacağız.” açıklamasını yaptı.

BAŞKAN CİCİBAŞ’TAN TEŞEKKÜR

Kongrede eski yönetimin oy çokluğuyla ibra edilmesinin ardından yeni yönetim seçildi. Aygün Cicibaş, yönetim arkadaşlarını tanıtarak, üyelere kendilerine olan güvenleri için teşekkür etti. Cicibaş, “Güvendiğiniz için teşekkür ederim. Geldiğimizde elimizde 0 TL vardı. Takımın kurulmasında büyüklerimizin desteğiyle en uygun hocayı seçtik.” dedi. “İnanılmaz bir destek gördük.” diyen Cicibaş, kulüp menfaatlerini düşünerek adım atacaklarını belirtti.