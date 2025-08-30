Karşıyaka Tabiat Parkı Yolu Açıldı

ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Suşehri ilçesinde, Karşıyaka Tabiat Parkı yolundaki asfaltlama çalışmaları tamamlanarak halkın kullanımına sunuldu. İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan bu mesire alanının yolu, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu’nun çabalarıyla asfaltlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kayaoğlu, mesire alanı yolunun asfalta kavuşması nedeniyle büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

YOLUN MODERNİZASYONU

Kayaoğlu, toplamda 3 bin 500 ton malzeme kullanılarak sağ ve sol şerit olarak toplam 4 kilometrelik yolun asfaltlandığını açıkladı. “Birçok vatandaş yol bozuk olduğu için mesire alanını kullanmıyordu. Karşıyaka Mahallesi Tabiat Parkı yolu modern bir görünüme kavuştu. Hemşehrilerime ve piknikçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diyen Kayaoğlu, yıllardır beklenen bu yolun ilçeye kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

SÜREKLİ HİZMET ANLAYIŞI

Kayaoğlu, Suşehri için hizmet etmeye ve vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projelere devam edeceklerinin altını çizdi. “Yıllardır özlemi duyulan bu yolun ilçeye kazandırılması bizleri mutlu etti.” şeklinde konuşarak, tüm Suşehri halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.