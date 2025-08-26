Haberler

Karşıyaka, Tesislere Reklam Aldı

MALİ DESTEK İÇİN REKLAM ALANLARI

Yeni sezona hazırlık yapan 3’üncü Lig’deki futbol takımı, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki antrenman sahasında reklam alanları oluşturarak mali katkı sağlıyor. Karşıyaka yönetimi, tesislere daha önce de reklam alan ve bu yıl reklam alanlarını küçük panolar halinde sunan camiadan destek bulmaya başladı. Reklam alanları, şimdiden hızlı bir şekilde dolmaya başladı.

Yeşil-kırmızılı takım, 25 bin TL bağış karşılığında firmalar ve taraftarların kendi isimlerini antrenman sahasının çitlerindeki reklam panolarına yazdırmasına olanak tanıyor. Taraftarlar, bu bağışlarla birlikte kendi adlarının yanı sıra hayatını kaybeden Karşıyakalı eski taraftar ve yöneticilerin isimlerini de panolara ekliyor. Unutulmaması gereken isimler arasında Metin Arslan, Özgür Soylu, Şahin Kara, Doğan Bayık ve Ahmet Sarıkaya gibi değerli kişilerin adları bulunuyor.

CİDDİ GELİR BEKLENİYOR

Karşıyaka yönetimi, antrenman sahasının büyük bölümünü bu reklam panolarıyla doldurarak dikkate değer bir gelir elde etmeyi planlıyor. Yeni sezon öncesi yapılan bu çalışmanın, kulübe önemli bir finansal katkı sağlaması hedefleniyor.

