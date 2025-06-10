KARŞIYAKA Tesisleri Acil Bakım Gerektiriyor

KARŞIYAKA’DA BELİRSİZLİK HAKİM

PLAY-Off’tan yine eli boş dönen Karşıyaka, üst üste sekizinci sezonunu 3’üncü Lig’de geçirmeye hazırlanıyor. 29 Mayıs’ta gerçekleştirilen kongrede kulübe başkan adayı çıkmamış olması, tesislerde planlanan bakım ve tadilat çalışmalarını belirsiz hale getirdi. Yönetimi bulunmayan kulüp, 19 Haziran’da yeniden toplanacak genel kurul öncesi henüz bir aday belirlemiş değil.

TESİSLER ACİL BAKIM BEKLİYOR

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nin acilen elden geçirilmesi gerekiyor. Geçen sezon ara ekim yapılmadığı için antrenman sahasında çim zemin ağır bakıma ihtiyaç duyuyor ve sezon öncesine bu şekilde hazır hale gelmesi gerekiyor. Eğer saha bu durumdaysa, Kaf-Kaf sezon hazırlıklarının ilk kısmını tesislerinde yapma tehlikesi ile karşılaşabilir. Ayrıca, futbolcular ve teknik heyetin konakladığı odaların da tadilata girmesi ve yenilenmesi gerekiyor. Karşıyaka’nın temmuz ayının ortasından itibaren antrenmanlara başlaması için tesislerini ve sahasını hazır hale getirmek adına kongreden geriye 1 aydan az bir süre kalmış durumda.