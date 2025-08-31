Karşıyaka, Transfer Çalışmalarında Frene Bastı

TRANSFER ÇALIŞMALARI YAVAŞLADI

İzmir’in 3’üncü Lig temsilcisi Karşıyaka’da yönetim, transfer faaliyetlerinde yavaşlama kararı aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, PFDK’ya sevk edilen yeni transferi Ömer Faruk Sezgin’in durumunu bekliyor. 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak kendi tesislerinde U19 Takımı ile bir hazırlık maçı gerçekleştirdi. Takım, bir günlük izin sonrası pazartesi günü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde lig maçı hazırlıklarına devam edecek.

YENİ SEZON İÇİN YENİ KADRO

Karşıyaka, yeni sezon öncesi yeni bir kadro kurarak önemli bir değişim yaşadı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ile anlaşma sağladıktan sonra 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Takıma katılan oyuncular arasında Ahmet Yağız Mengi, Rıza Mert Pişirici, Ömer Faruk Sezgin, Onur İnan, Tolga Ünlü, Bayram Kılıç, Erhan Öztürk, Harun Kaya, Mehmet Güneş, Hamza Küçükköylü, Muharrem Tunay Meral, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan, Erol Zöngür, Samet Sargın, Ensar Akgün ve Hıdır Aytekin bulunuyor. Ancak, Karşıyaka, Denizlispor’dan alınan genç savunma oyuncusu Rıza Mert Pişirici ile yollarını ayırdı. Bu ayrılıkla birlikte kadroya katılan oyuncu sayısı 16’ya yükseldi.

ÖMER FARUK SEZGIN’IN DURUMU BEKLENİYOR

Yeni transfer forvet Ömer Faruk Sezgin’in, geçmişte bahis oynadığı iddialarıyla PFDK’ya sevk edildiği öğrenildi. Yeşil-kırmızılı yönetim, Ömer Faruk’un durumunu netleştirmek için bekliyor. Eğer kurul, forvet oyuncusuna uzun süreli bir ceza verirse, Karşıyaka bir ileri uç takviyesi yapmayı planlıyor. Sezgin’in alacağı ceza az olursa, Karşıyaka transfer sürecini kapatacak. Ayrıca, kulüp özel olarak kanat takviyesini de rafa kaldırdı. Teknik ekip, mevcut kadro içinde kanatlara alternatif çözümler bulmayı hedefliyor. Karşıyaka, yeni sezonun ilk maçında evinde Afyonspor’u ağırlayacak.