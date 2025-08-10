Karşıyaka, Transfer Çalışmalarını Sürdürüyor

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Yeni sezon öncesinde önemli eklemeler yaparak kadrosunu güçlendiren Karşıyaka Basketbol, Samet Geyik, Egemen Güven, Ege Özçelik, Chris Chiozza ve Mike Moore’u takıma kattı. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden olan Karşıyaka, halen bir sponsor bulamamasına rağmen transfer çalışmalarını durdurmadan sürdürüyor.

YENİ BAŞANTRENDAN İLE İLERİ ADIM

Yeşil-kırmızılılar, başantrenörlük koltuğuna geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) Trabzonspor’u zafere taşıyan Faruk Beşok’u getirdi. Beşok’un raporları doğrultusunda transfer faaliyetlerine hız veren İzmir temsilcisi, önemli oyuncuları kadrosuna katma başarısını gösterdi. İç transferde de hareketli günler geçiren Karşıyaka Basketbol, Mert Celep ile de yeni bir anlaşma sağladı.

Futbol tarafında transferi büyük ölçüde tamamlayan Karşıyaka’nın, basketbol bölümüne de ağırlık vereceği öğrenildi. Görüşme halinde olduğu sponsorla bir anlaşma sağlanması durumunda, takviye çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. İzmir ekibi, yeni transferlerini sağlık kontrolünden geçirerek yeni sezona resmen başlamış oldu.