Karşıyaka Transferlerde Eksik Olduğunu Belirtti

KAMPIN DEĞERLENDİRİLMESİ

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta yeni sezon öncesi Kartepe kampını bitiren Karşıyaka’nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, iyi bir kadro oluşturduklarını, fakat sayısal olarak eksiklerin hala bulunduğunu ifade ediyor. Şu ana kadar 14 transfer gerçekleştiren yeşil-kırmızılı ekip, Manisa Futbol Kulübü’nden 25 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Akgün’ün imzasını bekliyor. Kamp sürecini değerlendiren Burhanettin Basatemür, “Tamamen yeni bir kadromuz var. Kadromuzda geçen sezondan yalnız Ferdi kaldı. Yeni oluşturduğumuz takımın birlikte hareket etmeyi öğrenmesi açısından çok verimli bir kamp geçirdik. Son hazırlık maçında 2’nci Lig ekibi Muğlaspor’u mağlup ettik ama skordan ziyade oyun bizim için önemli” şeklinde konuştu.

TRANSFER BEKLENTİLERİ

Karşıyaka’da, kulüp arayan Kadir Bakırtaş dahil geçen yıldan 17 futbolcunun ayrıldığını belirten teknik direktör Basatemür, sayısal olarak hala eksik kaldıklarını ifade ediyor. “Bu hafta içinde eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. En az 3 transfer daha yapmalıyız” diyen Burhanettin Basatemür, şu ana kadar kadroya 1 stoper katıldığını, transferde 2 stoper ve 1 kanat oyuncusu arayışında olduklarını vurguladı. Yönetimin bu konuda görüşmeleri sürüyor ve “Lige kadar hazır hale geleceğiz” dedi.

REKABET ANALİZİ

Gruptaki Bornova 1877, İzmir Çoruhlu, Alanya 1221 gibi takımların transfere geç başladığını belirten Basatemür, Kütahyaspor, Balıkesirspor, Eskişehirspor ve Ayvalıkgücü gibi kulüplerin ise çok güçlü kadrolar kurduğunu dile getiriyor. Bu durum, yarışın çekişmeli geçeceğini gösteriyor.