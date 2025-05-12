Karşıyaka, Türk Telekom’u Yendi. Ekibimiz, Zorlu Süreçte Birlikte Mücadele Etti

MAÇIN ANALİZİ VE SONUCU

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Türk Telekom ile oynanan ve 76-73 sonlanan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İzmir temsilcisi Karşıyaka, bu önemli müsabakayı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleştirerek galibiyet elde etti. Ligdeki diğer rakibi Darüşşafaka’nın mağlup olmasıyla, Karşıyaka kendine matematiksel olarak kümede kalmayı garanti etti ve böylece düşme tehlikesinden kurtuldu.

TAKIMIN DURUMU VE SAKATLIKLAR

Çakı, takımın genel performansına dair aktarımlarda bulundu. “Biz çok çalışan, büyük fedakarlıklarla mücadele eden bir ekibiz. Sezonun bu zorlu döneminde birçok sakatlıkla karşı karşıyayız.” diyerek bu süreçte yaşanan sakatlıklara vurgu yaptı. Hakan’ın sakat olmasına rağmen mücadele ettiğini aktaran Çakı, “Gallinat aramızda olmasa da, eğer bu bir düşme maçı olsaydı, kesinlikle parkede olacaktı. Ergi’nin beli ciddi anlamda problemli, Muhsin’in ise ayağında ağrı var.” ifadelerini kullandı. Tüm fiziksel zorluklara rağmen takımın özveriyle savaşmaya devam ettiğini belirtti.

KULÜBÜN MALİ DURUMU VE DAYANIŞMA

Karşıyaka’nın mali durumuna da değinen Çakı, “Kulübümüz, hem ekonomik anlamda hem de genel şartlar açısından zorlu bir süreçten geçiyor.” dedi. Genel Menajer Nihat Mala başta olmak üzere tüm ekiplerin birlik içinde çalıştığını vurguladı. “Yaşanan sorunlara karşı birlik ve dayanışma içinde çalıştık.” diyen Çakı, EuroLeague seviyesindeki takımlarla mücadele ederken bile rehavete kapılmadıklarını ifade etti. Maçta Türk Telekom karşısında sergiledikleri müthiş performansı anarak, “Harika bir savunma, büyük bir mücadele gösterdik.” sözleriyle oyuncularına ve taraftarlara teşekkür etti.

Çakı, “Bu kulübe geleli yedi hafta oldu. Bu kısa sürede hem takımdaşlık hem de mücadele ruhu açısından büyük bir fark oluşturduğumuzu düşünüyorum.” diyerek herkesin kulübe sunduğu desteği takdir etti. “Herkese, bu büyük ailenin tüm bireylerine minnettarım ve onlarla gurur duyuyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.

– İZMİR