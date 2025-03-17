Karşıyaka, Velimeşespor’u Mağlup Edip Farkı 5’e İndirdi

Karşıyaka Velimeşespor’u Mağlup Ederek Zirveyle Puan Farkını Azalttı

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 23. hafta seyirciyle buluşan karşılaşmada Karşıyaka, Velimeşespor’u 4-0’lık net bir skorla yenerek lider Bursaspor’la puan farkını 5’e indirdi. Alsancak Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadele, yeşil-kırmızılı ekip için oldukça önemli bir galibiyet oldu. Bursaspor’un bir puan aldığı bu haftada, Karşıyaka kazanan taraf olunca, puan durumunda 47 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının durumu ile ilgili görüşlerini paylaştı. Yıldırım, “Farklı bir galibiyet aldık, çok zor dönemeçte çok zor maç olan 4-0 gibi net bir sporla kazandık, çok mutluyuz. İlk yarı bu takımın psikolojisi bozulan, toparlaması çok geç olan bir takım Velimeşe’ydi. Onun için ilk yarının verdiği o rehaveti, özellikle ligin ilk yarısının verdiği o mağlubiyeti burada taraftarlarımızı affettirmemiz gerekiyordu” dedi.

BÜYÜK SIKINTILAR VAR

Yıldırım, takımın içindeki zorluklara da dikkat çekti ve “İçerde çok büyük sıkıntılarımız var. Herkesin aile olup bu sıkıntıları gidermesi gerekiyor. Biz içerde hakikaten hep beraber hareket eden, hep beraber gülen, hep beraber kavga eden, kendi içinde tartışan ama hep güzel sonuca odaklanma adına çok güzel şeyler yapıyoruz. Bir aile olup ailenin büyükleri yani taraftarlar inşallah bu takıma daha fazla sahip çıkarlar” ifadelerini kullandı.

TAM DESTEK BEKLENTİSİ

Yıldırım, yöneticilerden de destek beklediğini vurguladı. “Yöneticilerimiz de birazcık daha maddi ve manevi bize destek verirlerse bu takım Allah izin verirse şampiyon olacak. Yine söyleyeyim sıkıntılar var. İnşallah onu bir an önce çözeriz” dedi.

İZMİR