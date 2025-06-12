Karşıyaka Voleybol Takımı Borçsuz Kaldı

İZMİR’İN KÖKLÜ SPOR KULÜBÜNDE BAHAR TENİSİ

İzmir’in köklü spor kulübü Karşıyaka, geçtiğimiz sezon birçok mali sıkıntılarla mücadele etti. 29 Mayıs’taki kongrede başkan adayı bulamamasına rağmen, voleybol şubesi borçsuz olarak maratonu tamamladı. Geçen yıl tek sponsoru bulunan şube, Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi’nden Sultanlar Ligi’ne yükselme fırsatını Play-Off finalinde kaçırdı. Lig sonunda yerli oyunculara olan borçlarını tamamen ödeyen Kaf-Kaf, borçsuz bir sezon geçirdi.

KARŞIYAKA VOLEYBOLDA YENİ TRANSFERLER

Onur Güner başkanlığındaki eski voleybol şube yönetimi, önceki sezondan yerli oyuncularının tüm alacaklarını kapattı. İzmir temsilcisinde yalnızca takımdan ayrılan Kübalı iki yabancının maaş alacakları kaldı. Karşıyaka, iç transferde toplamda 8 oyuncusuyla yeniden sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı kulüp, Şevval Acıbal ve Selen Naz Kıran’dan sonra Defne Başyolcu, Dilay Göçen, Zeynep Özcuraş, Nehir Döngez, Secem Ege ve Bengü Zeren ile anlaşma sağladı.

DÜŞÜNDÜKLERİ YABANCI OYUNCULAR VAR

Dış transferde ise Adana Büyükşehir Belediyespor’dan 18 yaşındaki smaçör Ayşegül Kuruoğlu’nu kadrosuna katan Karşıyaka, yabancı oyuncu görüşmelerine başladı. Ancak kulüpteki kongre süreci nedeniyle bu görüşmeler beklemeye alındı. Karşıyaka’da geçen sezon basketbol takımının son maaş ödemeleri, camia desteğiyle gerçekleştirilirken, TFF’lik futbol takımının hak edişleri konusunda yönetime Mesut Sancak destek oldu.