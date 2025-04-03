Karşıyaka’ya 260 Bin TL Ceza Verildi

DISİPLİN CEZASI DUYURULDU

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Bursaspor ile oynanan maçta seyircilerin sebep olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar yüzünden Karşıyaka Basketbol takımına 260 bin TL para cezası verildiğini bildirdi. İzmir ekibi, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakada, rakibi Bursaspor’u 82-78 mağlup etti.

KARAR VE GEREKÇESİ

Zorlu geçtiği belirtilen karşılaşmada, seyircilerin davranışları nedeniyle yeşil-kırmızılı takıma para cezası uygulandığı açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Karşıyaka Spor Kulübü’nün, 29.03.2025 tarihinde İzmir’de oynanan Karşıyaka – Bursaspor Yörsan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakasında, seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, eylemin 2024-2025 sezonunda ev sahibi olduğu müsabakada üçüncü kez gerçekleştirilmesi dolayısıyla Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri uyarınca 200 bin TL para cezası verilmesine, bu eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 69. maddesi uyarınca iki anons yapılmasına neden olduğu dikkate alınarak, ihlalin ciddiyeti göz önüne alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/7. maddesi gereğince 60 bin TL eklenmek suretiyle toplam 260 bin TL ceza ile cezalandırılmasına oy birliği ile (K.2025/192) karar verilmiştir.”