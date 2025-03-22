Karşıyaka, Yalovaspor Deplasmanında Kazanmak İstiyor

MAÇIN DETAYLARI

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında yarın Semt 77 Yalovaspor’la karşılaşacak. Bu mücadele 90. Yıl Spor Salonu’nda saat 15.30’da başlayacak. Şu an ligde 8 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 13. sırada yer alan yeşil-kırmızılı takım, Semt 77 Yalovaspor’u yenerek 10 maçlık kazanamama serisini sona erdirmek ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Diğer yandan konuk ekip Semt 77 Yalovaspor, 4 galibiyet ve 17 mağlubiyetle ligin son sırasında, yani 16. basamakta mücadele ediyor. Maçı yönetmek üzere Emin Moğulkoç, Tolga Edis ve Murat Ciner hakem üçlüsü görev alacak. Ayrıca iki takım, ligin ilk yarısında karşılaştıklarında, Karşıyaka 104-81’lik skorla galip gelmişti.

TRANSFER HAMLELERİ

Sezonun başında karşılaşılan ekonomik sıkıntılar nedeniyle kadrosundaki 6’sı yabancı 7 önemli oyuncusunu kaybeden Karşıyaka, arka arkaya 10 mağlubiyet alarak düşme hattına doğru ilerlemekteydi. Bu süreçte iki transfer gerçekleştiren yeşil-kırmızılı ekip, önce oyun kurucu Roberto Gallinat ve kısa forvet Austin Hollins’i kadrosuna kattı. İzmir ekibi, son olarak 27 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith ile 35 yaşındaki uzun forvet Suleiman Braimoh ile anlaşmaya vardı. Karşıyaka yöneticilerinin bu iki oyuncuyu yarın oynanacak Semt 77 Yalovaspor maçına yetiştirmeye çalıştığı belirtildi. Böylelikle Karşıyaka’daki yabancı oyuncu sayısı 4’e yükselecek.